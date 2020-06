Schiefergas: Gefährliches "Fracking"?

Um Bakterien, die in den Gesteinsformationen leben und die Bohranlage verstopfen würden, abzutöten, werden in der gängigen Methode Chemikalien eingesetzt. Auf die könne man getrost verzichten, sagt Hofstätter. Das Wasser könne genauso gut mit UV-Licht keimfrei gemacht werden. Gefahren für das Grundwasser sieht der Förder-Experte ohnedies nicht. Die Verrohrungen würden mittels Beton dicht gemacht werden – so wie bei jeder anderen Bohrung auch.

Seine neue Methode befinde sich noch im Labor-Stadium. Er hofft, in zwei Jahren Feldversuche starten zu können. Wenn nicht im Weinviertel, dann andernorts. Das Verfahren werde Hofstätter im Übrigen nicht patentieren lassen, sondern veröffentlichen, damit jeder es anwenden kann – auch der Umwelt zuliebe.

Gerald Grohmann, Chef des Ölfeldausrüsters Schoeller Bleckmann aus Ternitz (NÖ), kann die Schiefergas-Hysterie ebenfalls nicht nachvollziehen. Wenn man gewissenhaft an die Sache herangehe, sei Fracking nicht gefährlicher als andere Fördermethoden. Die Politik sei gefragt, im Sinne der Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.