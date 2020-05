Schenz, Löschnak & Co dürfen keine Banker sein

Das haben sich Ex-OMV-Chef Richard Schenz und Ex-Innenminister Franz Löschnak wohl ganz anders vorgestellt. Sie zählen zum Kreis jener Investoren, die in die kriselnde Wiener Alizee Bank eingestiegen sind. Jetzt darf die Alizee allerdings keine Bankgeschäfte mehr betreiben: Die Finanzmarktaufsicht (FMA) entzog der Alizee am Mittwoch mit sofortiger Wirkung die Konzession zum Betrieb von Bankgeschäften. Neue Geschäfte darf die Alizee nun keine mehr eingehen.

Die Begründung der FMA: Einzelne Eigentümer der Bank würden den gesetzlichen Anforderungen über die persönliche Zuverlässigkeit nicht genügen. Zudem habe die Bank kein nachhaltiges Geschäftsmodell nachweisen können.

Wer diese einzelnen Eigentümer sind, denen es an Zuverlässigkeit fehlen soll, will die FMA nicht verraten. In Branchenkreisen munkelt man aber schon länger, dass sich die Aufsicht vor allem nicht mit dem russischen Transportunternehmer Andrej Kotchetkov als Bank-Miteigentümer anfreunden konnte. Zudem wurde vermutet, dass hinter dem einen oder anderen anderen Miteigentümer eigentlich auch Kotchetkov stecken könnte.