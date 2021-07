Käserei ruft Produkte wegen Listerien zurück

Die Käserei Pötzelsberger aus Adnet im Salzburger Tennengau hat am Dienstag bei zwölf Produkten einen Rückruf wegen einer Kontamination mit Listerien gestartet. Bei Analysen wurde der Bakterienstamm Listeria monocytogenes festgestellt, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Die betroffenen Sorten wurden österreichweit in Biogeschäften und Supermärkten verkauft, hieß es auf APA-Nachfrage.

Zurückgerufen werden die Produkte Bauernkäse, Bauernkäse mit Pfeffer, Dorfkäse, Dorfkäse Pikant, Magdalenenkäse, Heublumenkäse sowie Kräuterhexenkas mit den unterschiedlichen Mindesthaltbarkeitsdaten 17.2. bis 12.3.2015. Außerdem betroffen sind Magerkäse, Magerkäse mit Pfeffer, Alpenperle und Kürbisperle mit den Haltbarkeitsdaten 24.2. bis 19.3.2015 sowie Bergkäse (27.2. bis 22.3.2015). Die Produkte haben die Losnummern L 1002 bis L 1026 und wurden seit Anfang Jänner verkauft.