RZB-Chef über Lehren aus der Krise

KURIER: Vier Jahre nach der Lehman-Pleite sagen Experten, die Welt ist auf den Zusammenbruch einer Großbank kaum besser vorbereitet als vor der Finanzkrise. Stimmt das?

Walter Rothensteiner: Das ist mir zu plakativ. Muss denn die ganze Welt auf den Zusammenbruch einer großen Bank vorbereitet sein? Allenfalls müssen sich die Betroffenen mit Risikomanagement vorbereiten. Außerdem arbeitet die EU massiv an Bank-Abwicklungsnormen. Also, ja, wir sind besser vorbereitet.

Anders formuliert: Die Staatenlenker hatten am Beginn der Finanzkrise den Anspruch jeden Finanzplatz, jeden Finanzakteur, jedes Finanzprodukt zu regulieren. Haben da manche den Mund zu voll genommen?

Das möchte ich so nicht sagen. Aber: Die Risiko-Vorschrift Basel I hat 22 Seiten, Basel II schon mehr als 100 Seiten und Basel III fast 1000 Seiten. Mehr Blatt Papier macht die Regulierung nicht unbedingt effizienter.



Apropos: Die Priorität der EU ist der Aufbau einer Bankenunion, samt neuer Bankenaufsicht bei der EZB. Elke König, Chefin der deutschen Bankenaufsicht, sagt dazu, wir haben einen Schuss und der muss sitzen. Sehen Sie die Gefahr, dass der Schuss nach hinten losgeht?

Das ist schon wieder so plakativ. Das beginnt mit dem Wort Bankenunion. Nirgends werden Banken fusioniert, das würde man unterstellen. Gegen eine international gleiche Aufsicht haben Banken nichts. Wir sind in 17 Ländern tätig und haben 17 Aufsichtsbehörden und jede hat andere Wünsche. Wenn die im EU-Bereich zusammenfallen, haben wir vielleicht nur mehr sechs oder sieben Behörden. Also ist das ein Schritt in die richtige Richtung.



Kein Problem mit einer übermächtigen Europäischen Zentralbank in Frankfurt?

Lustig würde es dann, wenn die Raiffeisenkasse in Poysdorf auch von Frankfurt aus geprüft würde. Aber das wird technisch gar nicht gehen. Da wird man sich weiter der nationalen Kapazitäten bedienen müssen.

Wo stehen Sie in der Debatte Universalbanken- versus Trennbankensystem? Macht es Sinn, dass man das Kredit- und Einlagengeschäft vom riskanteren Investmentbanking trennt?

Das finde ich putzig. Alles Übel der Krise hat mit dem amerikanischen Trennbankensystem begonnen. Lehman Brothers war eine Investmentbank. In Österreich leben 90 Prozent aller Banken vom Brot- und Buttergeschäft, Einlagen und Kredite. Aus den „bösen“ restlichen zehn Prozent eine Investmentbank zu machen, lohnt gar nicht. Da entsteht, selbst wenn man alles zusammenkratzt, keine lebensfähige Bank. Dazu kommt, dass das bisschen Investmentban­king, das wir in Österreich betreiben, in einem hohen Ausmaß reine Absicherungsgeschäfte sind, die wir unseren Kunden sowieso zur Verfügung stellen müssen.