Ryanair bleibt vorerst bei Maskenpflicht in der EU

Nach der Lockerung der EU-Empfehlungen entfĂ€llt lĂ€ngst nicht auf allen FlĂŒgen in Europa die Maskenpflicht. Europas grĂ¶ĂŸter Billigflieger Ryanair hat am Donnerstag eine Liste von 15 EU-Staaten veröffentlicht, in denen ĂŒber nationale Gesetze das Tragen von Gesichtsmasken zur Corona-PrĂ€vention weiter gilt.

Ferienflieger

Neben Deutschland sind auch wichtige Tourismus-Ziele wie Spanien, Griechenland, Portugal und Italien darunter. Wenn am Abflugort oder am Ziel eine staatliche Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr besteht, sollte dies laut Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC weiter auch an Bord der Maschinen gelten. UnabhĂ€ngig von den Empfehlungen und der Ryanair-Liste greift die gesetzliche Maskenpflicht in Deutschland fĂŒr alle Airlines - auf innerdeutschen FlĂŒgen und bei FlĂŒgen von und nach Deutschland.

Ryanair begrĂŒĂŸte die Lockerung der Empfehlungen. Ab Montag sei damit das Tragen des Gesichtsschutzes optional bei FlĂŒgen zwischen LĂ€ndern, die nicht auf der Liste stehen. Man rechne damit, dass die Staaten ihre Vorschriften in den kommenden Tagen im Einklang mit den Richtlinien Ă€ndern werden, erklĂ€rte Airline-Chef Eddie Wilson laut einer Mitteilung.