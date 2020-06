Russland stoppt South Stream-Pipeline

Die Gaspipeline South Stream, die russisches Gas unter Umgehung der Ukraine nach Europa pumpen sollte, ist Geschichte. Das Projekt ist derzeit, so der russische Präsident Wladimir Putin am Montag bei seinem Besuch in der Türkei, nicht realisierbar. Bulgarien blockiere den Weiterbau, daher hätten "weitere Arbeiten an dem Projekt keinen Sinn". Wenn die EU die Pipeline nicht verwirklichen wolle, "dann wird sie nicht verwirklicht".