Rumänien: Keine Sozialhilfe mit Goldschmuck

Der rumänische Regierungschef Emil Boc hat am Montag seinen Rücktritt bekanntgegeben. Boc begründete seinen Schritt damit, dass er die politische Situation entschärfen und die so schwer erzielte Stabilität nicht gefährden will. In den vergangenen Wochen ist die Regierung unter starken Beschuss von Bevölkerung und Opposition geraten. Seit über zwanzig Tagen gehen in mehreren Städten täglich Menschen auf die Straßen, um gegen die Sparpolitik die Regierung zu protestieren.

Die Parlamentswahlen sollen eigentlich im November stattfinden. Beobachter rechnen damit, dass bis dahin ähnlich wie in Griechenland und Italien ein Technokrat die Führung der Regierung übernehmen wird. Das umstrittene Sparprogramm wird auf Druck der EU und des Internationalen Währungsfonds ( IWF) durchgeführt.