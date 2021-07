Rückruf: Listerien in Gorgonzola und Schinkenwürfel

Wegen der Kontamination mit Listerien ist kurz vor Weihnachten ein Bio-Käse zurückgerufen worden. Der Gorgonzola DOP des italienischen Herstellers CasArrigoni wurde vom Käsespezialisten Hinke am Wiener Nasch- und Karmelitermarkt sowie auf der Freyung verkauft.

Weiters sind Verkaufsstände auf den Märkten in Purkersdorf, St. Pölten, Tulln und Wilhelmsburg sowie der Käsemarkt und die Käsehütte in Maria Taferl betroffen. Kunden bekommen den Kaufpreis auch ohne Beleg rückerstattet. "Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde", betonte Hinke in einer Aussendung am Dienstag.