Rückruf: Lidl warnt vor Glasscherben im Salat

Wegen eines beschädigten Gewächshauses hat der Hersteller "Marksteiner und Wagersreiter Handels OG" sein Produkt " Häuptelsalat, 1 Stück lose" am Montag zurückgerufen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich Reste von gebrochenem Glas auf den Salatköpfen befinden. Betroffen sind die Auslieferungen vom 24. und 25. Oktober sowie von heute an die Handelskette Lidl Österreich.

"Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und den Salat nicht mehr verzehren", betonte der Hersteller in einer Aussendung. Die betroffenen Chargen des Produkts wurden bei Lidl Österreich in Kärnten, im Burgenland, in der Steiermark, in Osttirol und in Teilen Niederösterreichs und Wiens verkauft. Lidl Österreich habe die betroffenen Chargen des Produkts aus dem Verkauf genommen.

Lidl Österreich bat alle Kunden, bereits gekaufte Artikel in den Lidl-Filialen zurückzugeben, der Kaufpreis werde auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.