Rückkehr zur Drachme wäre "pures Chaos"

Eine Ansteckungsgefahr für Spanien oder Italien sieht der Spitzenbanker und baldige Raiffeisen-Generalanwalt Walter Rothensteiner hingegen nicht. Auch ein zweites Sparpaket in Österreich erwartet er nicht.

KURIER: Das Szenario eines Staatsbankrotts in Griechenland hat deutlich an Schrecken verloren. Die Banken haben einen Großteil ihrer Forderungen längst abgeschrieben. Gilt das auch für den " Grexit", also den Abschied der Griechen vom Euro, der im Raum steht?

Walter Rothensteiner: Für mich ist der griechische Abschied vom Euro noch nicht gegessen. Man muss sich nur vorstellen, was das im Konkreten bedeuten würde. Das Land müsste zumindest eine Woche lang alle Banken und Bankomaten zusperren, das Land hermetisch abdichten, damit die Griechen nicht die letzten Euro außer Landes bringen. Das würde ja ansonsten jeder machen. Das ist also schon rein technisch schwer vorstellbar und auch die Schulden Griechenlands wird es weiter geben. Vor allem waren wir immer stolz, dass wir im Euro-Raum keine Wechselkursschwankungen haben, gerade für Lieferanten ist das ein enormer Vorteil. Aber genau das starten wir jetzt wieder, sollte Griechenland zur Drachme zurückkehren.

Dennoch, es scheint, dass es die Währungsunion nach nur einem Jahrzehnt ihres Bestehens zerbröselt?

Das hätte man sich früher überlegen müssen, aber jetzt muss man alles tun, damit die Euro-Zone erhalten bleibt. Da muss man durch, aber es wird gelingen.

Weil Sie ansonsten negative, nicht beherrschbare Folgewirkungen für andere Euro-Länder wie Spanien oder Italien fürchten?

Das fürchte ich an und für sich weniger, denn Spanien und Italien haben ganz andere Wirtschaftskapazitäten als Griechenland. Wenn die Griechen aber jetzt noch einen Währungsumtausch machen, dann ist auch der heurige Tourismus tot. Als Urlauber weiß man ja nicht, ob man genau in die Phase reinkommt, wo alles hermetisch abgeriegelt wird.