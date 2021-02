Rosenbauer vermisst Feuerwehrfeste

Rosenbauer ist weltweit einer der größten Hersteller von Löschfahrzeugen und liefert in 120 Länder der Welt. Die drei stärksten Märkte sind die USA, Deutschland und Österreich. Alleine in diese drei Länder werden 70 Prozent der Fahrzeuge verkauft. In den USA ist Rosenbauer mit eigenen Produktionsstandorten vertreten, ebenso in Deutschland, wo das Unternehmen Marktführer ist. Pro Jahr stellt Rosenbauer rund 2.000 Fahrzeuge her.

Siegel kann relativ entspannt in das laufende Jahr blicken: „Auch für heuer liegt der Auftragseingang bei über einer Milliarde Euro, die Auftragsbücher sind also voll.“ Der Umsatz soll heuer stabil bleiben und das Betriebsergebnis bei fünf Prozent des Umsatzes liegen.

Lieferkette aufrecht

Nur Störungen oder Verzögerungen durch die Corona-Pandemie könnten einen Strich durch die Rechnung machen. Bisher hat es aber in der Produktion und mit der Lieferkette kaum Probleme gegeben.