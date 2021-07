Rohstoff-Mangel bremst E-Autos aus

"Viel zu unsicher für Investoren", sagt auch James Butterfill, Rohstoffexperte und Investmentstratege von der Fondsgesellschaft ETF Securities über Geldanlage in Lithium. Der Rohstoff, der hauptsächlich in den Ländern Chile, Bolivien und Argentinien gefördert wird, hängt in der Batterietechnologie eng mit Kobalt zusammen. Und da könnten politische Krisen im Abbaugebiet Kongo ebenso Preis und Nachfrage beeinflussen wie Innovationen. Bolivien etwa will 800 Millionen Dollar in den Aufbau einer Lithium-Industrie investieren.

40 Prozent der Lithium-Nachfrage kommt aus China. Seit 2015 ist der Preis immerhin um 47 Prozent gestiegen. Und die Prognose für den weltweiten Bedarf zeigt steil nach oben. Selbst Skeptiker Butterfield geht davon aus, dass 2025 doppelt so viel Lithium gebraucht wird wie heute. Eine Möglichkeit ist die Investition in den Solactive Global Lithium Index (etwa über einen Indexfonds oder ein Zertifikat). Er bildet die Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen ab, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Abbau von Lithium oder der Herstellung von Lithium-Batterien liegt.

Als viel sichereres Investment sieht Butterfield hingegen Nickel und Kupfer. Bei diesen Metallen seien sowohl die Abbaugebiete weltweit breiter gestreut als auch die industriellen Anwendungen.