Riesenwirbel in der Telekom: Mexikaner wollen durchgreifen

Am Freitag, berichten Insider, empfahl der schwer verärgerte Finanzminister Ruttenstorfer schließlich den Rücktritt. Der allerdings weigerte sich glatt. Bleibt Ruttenstorfer weiterhin stur, kann er nur über eine außerordentliche Hauptversammlung abberufen werden. Die viel Zeit und Geld kostet.

So wie Ruttenstorfer bereits in den vergangenen Monaten agierte, werfen ihm viele Kritiker vor, nicht die Interessen der Republik Österreich zu vertreten, sondern sich für die Absichten von America Movil einspannen zu lassen. Das ist insofern bemerkenswert, weil der SPÖ-nahe Ruttenstorfer auf einem Aufsichtsrats-Ticket der Staatsholding ÖBIB sitzt. Auch in der eigenen Partei kommt Ruttenstorfer immer stärker unter Beschuss.

Den Rücktritt von Ruttenstorfer fordert ganz vehement auch der A1-Betriebsrats-Chef und Gewerkschafter Walter Hotz. Alle ÖBIB-Aufsichtsräte in der Telekom sollten sofort abtreten. Neben Ruttenstorfer hat noch die Unternehmerin Karin Exner-Wöhrer ein ÖBIB-Mandat. Auch ÖBIB-Chefin Martha Oberndorfer sei rücktrittsreif, ärgert sich Hotz.