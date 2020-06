Großteil der Goldreserven lagert in London

Kritisch beurteilt der Rechnungshof die Lagerung der Goldreserven der Notenbank. 82 Prozent der physischen Reserven des Edelmetalls waren Ende 2013 in einer Lagerhalle der Bank of England in London gebunkert. Und im internationalen Vergleich einem „hohen Konzentrationsrisiko“ ausgesetzt, argumentieren die Prüfer in einem dem Nationalrat vorgelegten Prüfbericht (Bericht zum Download)

Ebenso werden der „Goldlagerstellenvertrag“ und Lücken im Kontrollsystem kritisiert. Die Vereinbarungen mit den ausländischen Lagerstellen (eine zweite gibt es in der Schweiz) seien „im Hinblick auf Regelungen betreffend die Sicherstellung der Werthaltigkeit und Existenz der Goldbestände“ in wesentlichen Teilen „mangelhaft und unzureichend“. Teilweise waren die Qualität des eingelagerten Goldes und die Art der Verwahrung nicht genau geregelt. Die Zutrittsmöglichkeiten der Notenbanker waren vertraglich überhaupt nicht festgelegt.