Hundefutter aus dem Netz

Österreich

Italien

Bulgarien

Kroatien

Rumänien

Russland

Slowakei

Tschechischen Republik

Ukraine

Osteuropa

Frank Hensel

Österreich

Slowakei

Tschechien

Vonaus werden auch die Märkte in, der, dersowie dergesteuert. In Zentral- undhat die Gruppe 2013 den Umsatz um 8,56 Prozent auf insgesamt 3,31 Milliarden Euro gesteigert. Auch dank der Filialexpansion von 39 Märkten auf 735 Standorte. Am dynamischsten hat sich der russische Markt mit einem wechselkursbereinigten Plus von 36 Prozent auf 830 Millionen Euro entwickelt. Rewe-International-Chefsieht abgesehen von den gesättigten Märkten in, derundnoch überall Wachstumspotenzial.

Die Rewe International mit Sitz in Wiener Neudorf ist Teil der Kölner Rewe-Gruppe. Unterm Strich legte der Gruppenumsatz 2013 um 2,9 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro zu. Das Konzernergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen erhöhte sich von 1,21 auf 1,26 Milliarden Euro.