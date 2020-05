Rettungsschirm: Bratislava gibt Widerstand auf

Nun darf die slowakische Premierministerin Iveta Radicova wohl aufatmen: Drei der vier Regierungsparteien kündigten schon im Vorfeld eine Zustimmung an, am Donnerstag erklärte SaS-Clubchef Jozef Kollar: "Wir haben eine Lösung, die sowohl auf internationaler Ebene als auch auf nationaler gesetzlicher Ebene verhandelbar ist. Gleichzeitig wird das dem slowakischen Steuerzahler kein Geld kosten." Details gab es vorerst noch nicht, doch es sind Fortschritte auf dem Weg zur Abstimmung am 11. Oktober in Bratislava.



Zuvor hatte schon Finnland mit der Forderung nach Sicherheiten für die Griechen-Hilfe die EFSF-Juristen auf eine harte Probe gestellt. Diese wurden schließlich gewährt, aber zu so unattraktiven Bedingungen, dass kein anderes Land diese haben wollte.



Die Verweigerungshaltung in der Slowakei galt als größter Stolperstein für den erweiterten Rettungsschirm. Bei den Abstimmungen in den Niederlanden (angesetzt für Donnerstagabend) und Malta (angesetzt für Montag) gilt eine Zustimmung als wahrscheinlich.