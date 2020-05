Rettung für die Zukunftsvorsorge

Angesichts der zunehmenden Komplexität will sich Maria Fekter „mehr Expertise“ für den Bankensektor ins Haus holen. Die Finanzministerin hat offenbar eingesehen, dass die zuständige Abteilung aufgerüstet werden muss.

Einen namhaften Experten hat sich Fekter bereits geangelt. Herbert Pichler , der 26 Jahre lang Geschäftsführer der Bundessparte „Bank und Versicherung“ war und mit Jahresende aus der Wirtschaftskammer Österreich abgeht, wird Fekter als Bankbeauftragter des Finanzministeriums künftig zur Seite stehen. „ Pichler ist unbestritten der beste Kenner der Bankenwirtschaft“, streut ihm seine künftige Chefin Rosen.

Pichler soll als persönlicher Berater der Ministerin für alle Bankthemen eingesetzt werden – von EU-Fragen bis zur weiteren Strategie für die notverstaatlichten Institute. Der studierte Jurist und ehemalige Sekretär des langjährigen Kammerpräsidenten Rudolf Sallinger begann seine Karriere in der wirtschaftspolitischen Abteilung der Wiener Kammer. Vergangene Woche wurde Pichler zum Vizepräsidenten der Fimbag („Banken-ÖIAG“) bestellt, die für die Verwaltung der Staatsanteile und der Kapitalhilfen für die Institute zuständig ist.

Fekter war im Bankenbereich Know-how zur Unzeit abhanden gekommen. Michael Höllerer, der maßgeblich an den Bankenrettungsaktionen mitgearbeitet hatte und von Fekters Vorgänger Josef Pröll ins Kabinett geholt wurde, kehrte heuer wieder in den Raiffeisen-Sektor zurück.

Noch einige Tage dauern wird die Entscheidung, wer dem zurück getretenen Richard Schenz als Kapitalmarktbeauftragtem des Finanzministeriums nachfolgt.