Ehe-Aus im Gefängnis? Nathalie Benko soll Scheidung eingereicht haben

Seit Jänner sitzt Signa-Gründer und Ex-Milliardär René Benko bereits in U-Haft , erst Ende Februar wurde diese um weitere zwei Monate verlängert . Es bestehe Tatbegehungsgefahr. Regulär hat nun spätestens am 28. April die nächste Haftprüfung zu erfolgen.

Geldwäscheverdacht

Nathalie Benko hatte sich in den letzten Monaten eher rar gemacht und nur mehr selten in er Öffentlichkeit gezeigt. Nach der Pleite distanzierte sie sich in der Bild und meinte, dass sie mit den Geschäften ihres Mannes nichts zu tun habe. Zuletzt löste sie aber einen Geldwäscheverdacht aus, weil sie Mitte Februar über einen Tiroler Rechtsanwalt versucht haben soll bei zwei Tiroler Raiffeisenkassen ein Treuhandkonto zu eröffnen.

Laut Standard sollte ein Liegenschaftsverkauf an die Laura Privatstiftung über dieses Konto abgewickelt werden. Beide Institute lehnten ab und erstatteten eine Geldwäscheverdachtsmeldung beim Bundeskriminalamt. Demnach sollten über das Konto mehrere Zahlungen "aus diversen Kaufverträgen abgewickelt" werden. Als erstes sollten fünf Millionen Euro aus Spanien einlangen, wurde den Raiffeisenkassen in Aussicht gestellt.