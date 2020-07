Rekord-Goldpreis: Münze Österreich mit Silber-Sonderschicht

Die Folgen der Coronakrise haben den Goldpreis auf ein neues Allzeithoch getrieben. In der Nacht auf Montag stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) auf 1.944,71 Dollar.

Damit kostet das Edelmetall deutlich mehr als am bisherigen Höchststand im September 2011 (1.921,18 Dollar). Zunehmend decken sich Private mit Edelmetallen ein. Die Münze Österreich fährt Silber-Sonderschichten.

Die Krisenwährung Gold hat vor allem seit Mitte Juni stark angezogen. Die Unsicherheit ob dem Fortgang der Coronakrise, die ansteigende Verschuldung von Firmen sowie auch Staaten und die weltweit niedrigen Zinsen ließen Anleger wieder in das Edelmetall flüchten. Hinzu kommen geopolitische Spannungen.

Auch Silber immer beliebter

Auch der "kleine Bruder" von Gold, Silber, ist in der Gunst der Investoren zuletzt gestiegen, vorige Woche erreichte der Silberpreis je Feinunze einen Stand 22,84 Dollar, den höchsten seit Oktober 2013.Bei kleinen Anlegern ist Silber sehr gefragt. In Österreich kommt die Münze Österreich, eine Tochter der Nationalbank (OeNB), mit der Produktion nicht mehr nach. "Alles, was wir produzieren, wird sofort verkauft", sagte Münze-Generaldirektor Gerhard Starsich den "Salzburger Nachrichten" (Montag).