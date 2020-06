Finanzkasino schlägt Produktion

Ein unfassbares Tamtam." In fünfzig Jahren habe er noch nie so einen Wirbel erlebt, sagt Wirtschaftsforscher Stephan Schulmeister. Nicht einmal Nobelpreisträger erhielten so viel Aufmerksamkeit wie der französische Ökonom Thomas Piketty (43), der dank seines Bestsellers ("Capital in the 21st Century") herumgereicht wird wie ein Superstar. Erst seit zwei Monaten ist die englische Ausgabe seines 685-Wälzers erhältlich – und schon vergriffen.