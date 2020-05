Reich, reicher, Österreicher

Ähnlich ist die Entwicklung in Zypern oder in Portugal , am dramatischsten hat sich die Krise in Griechenland ausgewirkt: Dort stürzte das Wohlstandsniveau von 94 auf 79 Prozent ab. Damit liegt das Pro-Kopf-BIP der Griechen aber immer noch deutlich über den Werten in den Armenhäusern Rumänien und Bulgarien (49 beziehungsweise 46 Prozent).



Hierzulande ist die Wirtschaft über Jahre deutlich schneller als der EU-Durchschnitt gewachsen, gleichzeitig hat sich die Teuerung in überschaubaren Grenzen bewegt. Beides fließt in die Eurostat-Daten mit ein und hievt Österreich unterm Strich auf den begehrten Stockerlplatz, erklärt Top-Ökonom Christian Keuschnigg, Chef am Wiener Institut für Höhere Studien (IHS), im KURIER-Gespräch.