Recycling made in China: 25 Euro für leere Flasche von bekannten Winzern

Wegen der hohen Zuwachsraten bei der Menge (plus 23,7 Prozent) und beim Umsatz (plus 16,8 Prozent) steigt die Bedeutung des chinesischen Marktes für heimische Winzer. Die Österreich Weinmarketing (ÖWM) hat daher vergangene Woche mit der amerikanische Wein-Journalistin und Buchautorin Debra Meiburg eine China-Spezialistin zum Marketing-Tag eingeladen. Meiburg lebt seit 30 Jahren in Hongkong.

Eine genaue Zahl für die gesamten Weinexporte der heimischen Winzer im Jahr 2014 gibt es noch nicht. Die Statistik Austria hat nämlich andere Zahlen beim Export nach Deutschland als das deutsche statistische Bundesamt. Insgesamt wird eine leichte Steigerung erwartet. Laut ÖWM-Geschäftsführer Wilhelm Klinger gab es Zuwächse bei den Lieferungen in die Schweiz, die USA sowie in die Niederlande und Großbritannien. Weniger verkauft wurde nach Schweden und Finnland.