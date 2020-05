Rechnungshof: Kritik an Managerverträgen

Hart ins Gericht geht der Rechnungshof (RH) mit den Verträgen für Manager in öffentlichen Unternehmen. Sie sind, üben die RH-Prüfer in einem 544 Seiten starken Bericht, alles andere als transparent. Vor allem bekrittelt der RH - der 223 Unternehmen in Staats- oder Ländereigentum überprüfte und 472 Manager dazu befragte - dass sich Bund und Länder vielfach nicht an die so genannte Vertragsschablonenverordnung hielten. Diese regelt die Verträge und Gagen von Führungskräften in öffentlichen Unternehmen. Allerdings gab es eine solche Verordnung im Untersuchungszeitraum - der RH prüfte die Jahre 2006 bis 2008 - in fünf Bundesländern ( Kärnten, Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg und Wien) überhaupt noch nicht.



Als Makel der Gagen-Schablone ortet der RH eine fehlende Obergrenze. Das führte dazu, dass 2008 insgesamt 57 Manager von Staats- und Landesfirmen mehr verdienten als ein Minister. bzw. ein Landeshauptmann. Diese brachten es - 14 Monatsgehälter - auf eine Jahresgage von 224.600 Euro brutto.



Zur Intransparenz tragen auch völlig unterschiedliche Regelungen bei variablen Gehaltsbestandteilen - Boni - bei. In Salzburg etwa gibt es laut RH dafür keine gesetzliche Obergrenze. Lob gibt es für die Steirer: Dort darf die Gage einschließlich Bonus nicht höher sein als die des Landeshauptmanns.