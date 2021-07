ReachLocal-Etat an Schoesslers

ReachLocal, internationaler Online-Marketing- und im Suchmaschinen-Marketing tätiger -Dienstleister, justiert in der Marktregion Deutschland, Österreich und Schweiz seine Wahrnehmung und Bekanntheit nach. Die dazu notwendigen Kommunikationsaufgaben übertrug das mit vier Niederlassungen von Deutschland aus in der DACH-Region operierende Unternehmen an die Agentur Schoesslers. Sie wurde, laut deren Geschäftsführerin Julia Schössler, mit "strategischer Markenkommunikation" beauftragt.

Der Hintergrund für die anstehende Kommunikationsoffensive: " ReachLocal wird seine Marktposition in der DACH-Region nächstes Jahr weiter ausbauen und neue Produkte für effizientes Online-Marketing auf den Markt bringen", sagt Burkhard Leimbrock, General Manager Germany/ Austria des Unternehmens dazu.