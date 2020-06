RBI mit Sorgen in Ungarn, Ukraine, nun auch in Asien

Asien

RBI-ChefKarl Sevelda (Bild) betont, dass die Bank ihr gesamtes Geschäft inund– verkleinern wolle. Das Volumen sei bis jetzt schon von neun auf sieben Milliarden Euro geschrumpft. Bisher hat die RBI insbesondere inbestens verdient. Von Großfinanzierungen will sich die Bank jetzt verabschieden, künftig wolle man sich auf kleinere Handelskredite konzentrieren.

In der Ukraine musste die RBI 50 Filialen im umkämpften Osten des Landes schließen. Von den 460 Millionen Euro an Krediten sei mehr als die Hälfte wertberichtigt. „Da kann noch etwas dazukommen“, sagt Sevelda. 138 Millionen Euro an Verlust schrieb die Ukraine-Tochter in den ersten neun Monaten. In Ungarn summierte sich der Nettoverlust sogar auf 301 Millionen Euro. Gewinne gab es weiterhin in Russland: Mit 289 Millionen Euro allerdings um 100 Millionen weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Trotz all dieser Negativ-Nachrichten brachte die Bank von Jänner bis Ende September noch 225 Millionen Euro Gewinn zustande. Im Gesamtjahr wird das nicht mehr möglich sein. Bis zu 500 Millionen Euro Verlust erwartet der RBI-Chef.

as vierte Quartal muss demnach tiefrot werden. Zusätzliche Wertberichtigungen für Asien und eine Abschreibung des Firmenwerts der Tochterbank in Polen sind aus Analystensicht zu erwarten. Mit 196 Millionen Euro hat die RBI die Polen-Tochter noch bewertet.