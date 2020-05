RBI erwägt Erhöhung des Streubesitzes

Die seit einem dreiviertel Jahr neu bestehende Konzernstruktur habe sich bewährt, so der RZB-Chef. Weitere Anpassungen würden erfolgen, etwa bei den Leasinggesellschaften in Osteuropa, die zusammengefasst werden. Beim Verkauf des sechs Prozent-Anteils an der RZB im Besitz der ÖVAG an die Raiffeisenlandesbanken zeichnet sich laut Rothenstein heuer keine Lösung mehr ab. Verärgerung aufseiten der ÖVAG wegen des nicht zustande gekommenen Deals verspürt Rothensteiner aber nicht.



Die RLB NÖ-Wien erzielte im Halbjahr 184,1 Millionen Euro Gewinn (nach 131,9 Mio.). Infolge einer schwächeren Konjunkturentwicklung rechnet die RLB im Gesamtjahr mit einem Plus von fünf Prozent zum Vorjahr.