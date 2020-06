RBI: 200 Millionen für die Aktionäre

Raiffeisen-Bank-International-Boss Herbert Stepic war am Donnerstag "sehr entspannt". Der Grund lag auf der Hand, konnte er doch ein um sieben Prozent gestiegenes Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 1,4 Milliarden Euro präsentieren. "Seit Krisenbeginn 2008 mussten wir noch kein negatives Quartal vermelden", sagte Stepic. Diese Bilanz-bedingte Gelassenheit trägt der Banker freilich schon länger spazieren. Vor einem Monat gab die Bank überraschend ihr vorläufiges Ergebnis bekannt, gestern wurde es bestätigt. Man habe sich im Februar zu diesem Schritt entschlossen, sagte Stepic, um trotz "sensiblen Marktumfeldes" zu beteuern, dass die Bank sehr gut unterwegs sei. Man wollte sich auch von Mitbewerbern abgrenzen, denen es momentan nicht so gut gehe. Angesichts der herausfordernden Zeiten sei das RBI-Ergebnis, das auch durch Sondereffekte wie Abschreibungen und Neubewertungen beeinflusst wurde, "keine Selbstverständlichkeit".

Für heuer gehe man von einem stabilen Geschäftsvolumen aus. Für die Aktionäre erfreulich: Die RBI zahlt als einzige heimische Großbank für 2011 eine Dividende in unveränderter Höhe von 1,05 Euro je Aktie (in Summe 205 Millionen Euro). Analysten waren von einer Kürzung der Dividende ausgegangen. Warum diese Gewinne nicht in der Bank behalten, sondern ausgeschüttet werden, erklärte Stepic auch mit einem Blick auf die Börse: "Wie andere Banken auch, verwöhnen wir unsere Aktionäre ja derzeit nicht gerade mit hohen Kursen."