Ratlosigkeit und Chaos verschärfen Euro-Krise

Zwar sind die Probleme der einzelnen Euro-Sorgenkinder kaum vergleichbar, doch die Zocker an den Finanzmärkten werfen Griechenland, Italien, Portugal und Spanien in einen Topf. Experten sind sich einig: So lange das Kernproblem Griechenland nicht gelöst ist, so lange werden auch die anderen Schuldenländer der Euro-Zone unter Beschuss der Märkte und Spekulanten bleiben. Sie wetten darauf, dass Europas Politiker der Krise nicht Herr werden. Diese bereiten einen weiteren EU-Sondergipfel vor, der die Finanzmärkte endlich beruhigen soll.



An den Börsen konzentriert sich momentan alles auf italienische Staatsanleihen, Aktien italienischer Banken, die sehr hohe Bestände an Staatsanleihen haben sowie den Euro. Hat die Gemeinschaftswährung bisher kaum auf die Schuldenkrise in Europa reagiert (unter anderem weil die Zinsen in Europa deutlich höher sind als in den USA), so rutscht der Euro nun deutlich ab. Und zwar unter 1,40 zum Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit März. Der langjährige Kursdurchschnitt liegt zwar bei 1,25, also noch relativ weit entfernt, doch in den Handelsräumen schrillen die Alarmglocken.



Abverkauf