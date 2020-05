Rating: Fitch verpasst Athen Note "vor Zahlungsausfall"

Der Druck der Finanzmärkte, die weiterhin erfolgreich gegen Euro-Staaten wetten steigt. Die US-Rating-Agentur Fitch stufte die Bonität Griechenlands am Mittwoch von bisher "B+" auf " CCC" weiter herab. Fitch erwartet, dass es nur bei günstiger Entwicklung zu keinen Zahlungsausfällen kommt.



KURIER.at hat für den Vergleich mit anderen Euro-Länder eine aktuelle Übersichtstabelle zusammengestellt:

Die griechische Schuldentragödie lässt alle bisherigen Tabus in der EU fallen. Derzeit wird in Europas Hauptstädten um die Abhaltung eines EU-Sondergipfels gerungen, auf dem eine endgültige Lösung zur Rettung und Stabilisierung des Euro fixiert werden soll. Doch Deutschland steht noch auf der Bremse. Erst wenn die Beteiligung Privater - wie Banken, Versicherungen und Fonds - an der Griechen-Hilfe geklärt ist, soll es einen neuerlichen Gipfel geben.