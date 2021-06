Rath AG: "Wir sind ständig auf 1000"

Die ganz heiße Zeit hat Jörg Sitzenfrey ( Bild), Vorstand der niederösterreichischen Rath AG vorerst einmal hinter sich: Die Preisverhandlungen für den Bezug der rund 300 verschiedenen Rohstoffe, die das Spezialunternehmen für die Erzeugung seiner feuerfesten Produkte 2018 braucht, sind abgeschlossen. Diese Preise für Korund, Silizium und die vielen anderen Rohstoffe, die Rath von Brasilien über Indien bis China einkauft, sind elementar für den Erfolg des Unternehmens, das neben Niederösterreich drei Werke in Deutschland, eines in Ungarn und zwei in den USA betreibt.

Für die Mitarbeiter von Rath in Krummnußbaum aber ist die heiße Zeit nie vorbei. In den Werkshallen müssen die Schamottsteine gebrannt werden. "Wir sind ständig auf 1000", sagt Sitzenfrey, "Grad", fügt er dann hinzu. Die Arbeit erfordert viel Feingefühl und vor allem Erfahrung. Die teigige Masse aus Tonerden und den Zusatzstoffen muss so gemischt und dann rissfrei gebrannt werden, dass die Kunden – allesamt aus Branchen, die mit Höchsttemperaturen arbeiten wie die Metall-, Glas- und Keramikindustrie – auch zufrieden sind. Das Endprodukt ist Schamott, hart wie Stahl – Siliziumkarbid: "Da schneidet man mit Diamantschneidern stundenlang, um durchzukommen", erklärt der Rath-Vorstand.