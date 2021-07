Ranking: Voest-Chef Eder mächtigster Industrieboss

Wer ist der Industriezampano des Landes? Das haben Netzwerkanalysten der Firma FASresearch im Auftrag des Industriemagazins erhoben und voestalpine-Chef Wolfgang Eder zum mächtigsten Industriemanager Österreichs gekürt. Der zweite Platz in der 1000 Namen umfassenden Liste ging an Siemens Österreich-Chef Wolfgang Hesoun, Platz drei an Post-Boss Georg Pölzl.

Hinter ihm reihte sich Georg Kapsch ein, der nicht nur Chef des gleichnamigen Wiener Traditionsbetriebes ist, sondern auch der Industriellenvereinigung als Präsident vorsteht. Auf Platz fünf folgt der Kärntner Industrielle Hans-Peter Haselsteiner, der unter anderem auch Unterstützer der NEOS ist und derzeit mit einer Kampagne gegen den blauen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer in der Öffentlichkeit präsent ist.