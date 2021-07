Raiffeisen Informatik kauft indische IT-Firma

Die Raiffeisen-Informatik-Gruppe steigt mit der Übernahme des indischen Software- und Service-Spezialisten IRIS Unified Technologies in den indischen IT-Markt ein. IRIS mit Sitz in Delhi beschäftigt 70 Mitarbeiter, ist ein wichtiger Microsoft-Partner und vor allem im Bereich Rechenzentren tätig. Raiffeisen-International-Geschäftsführer Wilfried Pruschak will mit dem Zukauf am Wachstumsmarkt Indien mitnaschen. "Im Land sind riesige Infrastruktur-Projekte geplant, der IT-Markt ist fünf Mal so groß wie der österreichische", so Pruschak zum KURIER.



Sorgen, die Indien-Tochter könnte Kapazitäten aus Österreich abziehen, hält Pruschak für unbegründet, zumal es um regionale Services gehe. Viele europäische Unternehmen hätten bereits Niederlassungen in Indien und würden daher auch umfassende IT-Dienstleistungen benötigen. "Das Marktpotenzial ist äußerst attraktiv".



Mit Indien erweitert Raiffeisen Informatik die Präsenz auf 29 Länder. Als nächster Markt wird Brasilien angepeilt, wo Pruschak ebenfalls Ausschau nach Übernahmezielen hält. " Brasilien fehlt uns noch, derzeit führen wir erste Sondierungsgespräche für eine Niederlassung dort".