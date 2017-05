Queen im Ranking reichster Briten weiter abgerutscht

Ernesto und Kirsty Bertarelli sind mit 11,5 Milliarden Pfund (knapp 14 Milliarden Euro) die Spitzenreiter unter den britischen Top-Verdiener-Pärchen. Die ehemalige Miss UK, die sich auch als Pop-Sternchen versuchte, und der Erbe des weltweit führenden Biotechnologie-Unternehmens Sereno haben 2000 geheiratet und führen seitdem ein Jet-Setleben, das luxuriöser nicht sein könnte. Ob beim Ski-fahren in der Schweiz... ...Silvester-Feiern in der Antarktis... ...oder beim Tauchen auf den Galapagos-Inseln. Der gebürtige Italiener und seine Frau, die miteinander drei Kinder haben, zeigen auch gern, wie wohlhabend sie sind. Charlene de Carvalho-Heineken, die Tochter des holländischen Brauerei-Königs Alfred Henry Heineken und heutige "Heineken"-Geschäftsführerin und ihr Mann Michel de Carvalho sollen 9,3 Milliarden Pfund (ca. 11 Milliarden Euro) auf dem Konto haben. Das Paar hat Wohnsitze in London und der Schweiz und verkehrt in den besten Kreisen (hier: Charlene in jungen Jahren mit Fürst Albert von Monaco). Mit der Hochzeit von Alejandro Santo Domingo und der Tochter des Duke of Wellington, Lady Charlotte Wellesley, im Mai vergangenen Jahres vermählte sich Geld mit Adel: Fast 4,5 Milliarden Euro sollen der kolumbianische Milliardär und die Nachfahrin von Queen Victoria schwer sein. Kein Wunder, dass zu der Hochzeit des Paares sogar Camilla antanzte. Hollywodstar Salma Hayek und Francois-Henri Pinault rangieren auf der Liste der reichsten Paare Großbritanniens auf Platz vier: Das Vermögen des Paares wird auf 3,4 Milliarden Pfund (ca. 4 Milliarden Euro) geschätzt. Hayek selbst hat schon rund 82 Millinen Euro mit in die Ehe gebracht, die 2009 geschlossen wurde. Durch die Hochzeit mit dem in London lebenden französischen Manager und Sohn des Milliardärs Francois Pinault wurde sie aber um ein vielfaches reicher. Mode-Magnat Sir Philip und seine Frau Lady Green nennen rund 2,8 Milliarden Pund (ca. 3,3 Milliarden Euro) ihr Eigen.

Der Familie Green gehören Marken wie Topshop und Dorothy Perkins. Das Paar besitzt außerdem mehrere Immobilien und Yachten - und ist auch in der High Society bestens vernetzt.

Auch sie lieben den großen Auftritt und fühlen sich unter den Reichen und Schönen wohl. Hier zusammen mit Fürstin Charlene und Fürst Albert. Auf 2,6 Milliarden (rund 3 Milliarden Euro) wird das Vermögen von Sir Michael Moritz (re.) und seiner Frau Harriet Heyman geschätzt. Er ist der Vorsitzende der Wagnisfinanzierungsgesellschaft Sequoia Capital, die zu den ersten Investoren in Google, Paypal und Yahoo zählte. Seine Frau Harriet Heyman ist als Autorin tätig. 2000 gründeten sie zusammen die Crankstart Foundation.

Selfmade-Milliardär Chris Dawson und seine Frau Sarah sind mit 1,9 Milliarden Pfund (ca. 2,2 Milliarden Euro) ebenfalls unter den reichsten Paaren Großbritanniens. Mit nur 15 Jahren hat Chris Dawson die Schule abgebrochen und zusammen mit seinem Vater als Seafood-Verkäufer gejobbt. Später gründete er die britische Kaufhauskette "The Range" und machte damit ein Vermögen.

Dame Mary Perkins und ihr Mann Douglas haben 1984 zusammen die britische Optikerkette "Specsavers" gegründet. Auch ihre drei Kinder arbeiten mit im Familienunternehmen. Das Family-Business hat sich bezahlt gemacht: Inzwischen haben die Perkins 1,6 Milliarden Pfund (2,3 Milliarden Euro) auf dem Konto. Das in London lebende Paar Poju und Anita Zabludowicz gehört zu den bekanntesten Kunstsammlern der Welt. Zum Vermögen der beiden, das auf 1,5 Milliarden Pfund (ca. 1,8 Milliarden Euro) geschätzt wird, zählt unter anderem eine 27 Meter lange Yacht. Erst kürzlich kauften die beiden eine 25 Millionen Villa in Tel Aviv. Anita hat einen Abschluss in Kunstgeschichte und arbeitete zehn Jahre lang als Projekt-Managerin. Der in Helsinki geborene Poji machte mit Immobilien ein Vermögen. Außerdem ist er der Gründer von BICOM, eines britisch-israelischen Kommunikations- und Forschungscenters.