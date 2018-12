Proteste im Handel: Spätere Öffnungszeiten möglich

Im Ringen um den Kollektivvertrag protestierten Handelsangstellte schon am vergangenen Samstag. Auf die Kunden wirkte sich das bisher nicht aus. Doch das könnte sich nun ändern.

Am heutigen Montag will die Gewerkschaft bundesweit Betriebsversammlungen abhalten, bei denen die Beschäftigten über den Stand der KV-Verhandlungen informiert werden sollen. Da die Versammlungen rund eine Stunde dauern und während der Arbeitszeit stattfinden, könnte es in manchen Betrieben zu verspäteten Öffnungszeiten kommen oder weniger Kassen besetzt sein, berichtet das Ö1-Morgenjournal.