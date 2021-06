Privatkunden der Bank Austria doch nicht zur Bawag?

Bei der österreichischen UniCredit-Tochter Bank Austria steht ein gewaltiger Umbau bevor, der viele Jobs kosten wird (der KURIER berichtete). Ein markanter Punkt dieser Veränderungen, nämlich der Verkauf des Privatkundengeschäfts (1,6 Millionen Kunden) an die BAWAG könnte allerdings an wettbewerbsrechtliche Bedenken scheitern, wie die Wiener Zeitung am Freitag berichtete.