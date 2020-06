"Heiler" aus Indien für die Hypo

In letzter Minute hat das Finanzministerium am späten Freitag Nachmittag den Brief mit dem Plan zur Restrukturierung der Hypo-Alpe-Adria-Bank nach Brüssel geschickt. Wie berichtet hat EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia verlangt, dass bis Ende Mai ein schlüssiges Konzept vorgelegt wird, wie Österreich denkt die Hypo zu verkaufen oder stillzulegen.

Der Brief ist allerdings dünn und noch kein endgültiges Konzept, sondern legt lediglich die Eckpunkte der Vorstellungen der Finanzministerin fest: Demnach will man versuchen, dass die Hypo ihre Tochterbanken am Balkan bis Ende 2014 verkauft und in den nächsten Wochen in Verhandlungen mit Brüssel möglicherweise noch eine Fristerstreckung bis Ende 2015 erwirken.

Die Hypo-Chefs drängen auf einen späten Verkauf, da derzeit für Banken kaum Käufer gefunden werden. Die Südosteuropa-Töchter stehen mit 1,5 Milliarden Euro in den Hypo-Büchern. Müssen sie rasch verkauft werden, droht ein Verlust, da der Preis wohl weit unter dieser Summe liegen dürfte.

In wenigen Jahren aber sollten sich die Märkte am Balkan so weit erholt haben, dass ein höherer Preis zu erzielen sei, lautet die Hoffnung der Banker. Im Ministerium stoßen sie auf wenig Gehör. Zweiter Punkt im Brief sind die notwendigen Staatszuschüsse. Auch hier legt sich das Ministerium nicht fest. Heuer werden 700 Millionen an Eigenkapital in die Hypo fließen. Dieser Betrag ist im Staatshaushalt bereits eingeplant. Der Zuschuss könnte aber höher ausfallen. Die Hypo rechnet mit einem Jahresverlust von 300 bis 500 Millionen Euro.

Die endgültige Höhe der Staatshilfen hängt auch davon ab, ob eine „ Bad Bank“ gegründet wird oder nicht. Darüber ist sich die Regierung noch nicht einig.