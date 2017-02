Eigentumswohnungen haben sich auch 2016 in Österreich großteils verteuert: Die Preise sind gegenüber 2015 in 80 Prozent der analysierten Bezirke gestiegen. Dies geht aus einer Erhebung der Immo-Plattform willhaben hervor, bei der die bundesweiten Angebotspreise von mehr als 120.000 Anzeigen auf willhaben verglichen wurden.

Die höchsten Preis in ländlichen Regionen gab es weiterhin in Kitzbühel mit rund 4.700 Euro pro Quadratmeter, heißt es in einer Pressemitteilung von heute Dienstag. Allerdings gingen die durchschnittlichen Angebotspreise im Bezirk um 5,5 Prozent zurück.

Am stärksten stiegen die Preise im oberösterreichischen Schärding und im steirischen Bezirk Murtal mit je rund 28 Prozent, gefolgt von Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) mit 23,4 Prozent sowie den beiden niederösterreichischen Bezirken Melk (22,1 Prozent) und Scheibbs (20,1 Prozent).

Foto: KURIER/Franz Gruber Deutlich billiger angeboten wurden Eigentumswohnungen unter anderem in Neusiedl am See (Burgenland) mit minus 21,1 Prozent, in Feldkirchen (Kärnten) mit minus 15,3 Prozent und in Freistadt (Oberösterreich) mit minus 13,2 Prozent.

In den Ballungszentren wurden die Preise in St. Pölten um 14,4 Prozent höher angesetzt. Rund zehnprozentige Preissteigerungen bei der Angebotspräsentation gab es in Innsbruck sowie Teilen von Wien - im 12., 14., 15., und 23. Bezirk. In nahezu allen Bezirken Wiens stiegen die Angebotspreise für Eigentumswohnungen, am stärksten in Liesing (+10,6 Prozent) und Meidling (+10 Prozent). Für beide Bezirke schnellte der durchschnittliche Angebotspreis auf mehr als 3.500 Euro pro Quadratmeter hoch. In Salzburg (+0,9 Prozent) oder Graz (+1,2 Prozent) verlief die Entwicklung vergleichsweise gebremst bis moderat.

Foto: dpa/Frank Leonhardt Unter den für Pendler besonders interessanten, an Wien angrenzenden Bezirken, stiegen die Angebotspreise vor allem in Korneuburg (+7 Prozent), Tulln (+8,2 Prozent) und Wien Umgebung (6,1 Prozent). Auch in Wiener Neustadt (+10,9 Prozent) und Mistelbach (+11,6 Prozent) zogen die Angebotspreise für Wohnungen deutlich an.

Im Burgenland stieg der Preis in Eisenstadt-Land um 8,5 Prozent, in der Südoststeiermark wurden Angebotspreise um 8,4 Prozent angehoben. In Kärnten wurden Wohnungen in Spittal an der Drau (+7,7 Prozent) und Klagenfurt-Land (+7,5 Prozent) teurer angeboten als im Jahr zuvor.

Foto: KURIER/Franz Gruber In Oberösterreich gab es kräftige Angebotspreissteigerungen unter anderem auch in Urfahr-Umgebung (12,6 Prozent) und Braunau (+10 Prozent), in Salzburg in Hallein (+11,6 Prozent) und Zell am See (+9,6 Prozent) , in Vorarlberg in Dornbirn (+13,7 Prozent) und Feldkirch (+14,7 Prozent) sowie in Tirol in Kufstein (+14,4 Prozent), Lienz (+13,8 Prozent) und Innsbruck-Land (+9,3 Prozent).