Prämienkürzung: Was auf die Bausparer zukommt

Keine Sparform ist in Österreich so beliebt wie das Bausparen: 5,2 Millionen Österreicher haben einen Bausparvertrag – der Großteil davon wegen der staatlichen Prämie, die sie jährlich für das Sparen bekommen. Was die Ankündigung der Regierung, diese Prämie zu halbieren, für die Bausparer und auch für die rund 366.000 Bauspardarlehens-Nehmer bedeutet, wird im Folgenden beantwortet:

Wie hoch ist die Bausparprämie derzeit?

Der staatliche Zuschuss zum Bausparen beträgt aktuell maximal 36 Euro im Jahr. Das sind drei Prozent der Höchstsumme von 1200 Euro jährlich, für die es eine Bausparprämie gibt. Die staatliche Prämie wird jedes Jahr neu festgelegt. Sie hängt vom allgemeinen Marktzinsniveau ab und schwankt zwischen mindestens drei und höchstens acht Prozent, die der Staat zu den Einzahlungen der Bausparer dazulegt.