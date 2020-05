Post stellt nicht mehr alles täglich zu

Den betroffenen rund 10.000 Briefträgern drohen durch die Trennung von Sortierung und Zustellung Einkommensverluste. Bisher erhielten sie für die Vorsortierung in der Zustellbasis eine eigene "Infopostprämie", die nun wegfällt. Der Betriebsrat versucht in Verhandlungen mit dem Management gerade, diese Einkommensverluste abzufedern. "Den Zustellern Geld wegzunehmen, aber dafür ihre Rucksäcke vollzustopfen, das wird es nicht geben", zeigt sich Post-Gewerkschafter Martin Palensky kämpferisch.



Die Post selbst versucht zu beruhigen. "Wir haben mit dem Collator ein Blech in den Ofen geschoben, aber die Sache ist noch lange nicht fertig gebacken", umschreibt Post-Sprecher Stephan Fuchs den Prozess. Sowohl mit Kunden als auch mit dem Betriebsrat gäbe es intensive Gespräche. Ziel sei es, Kosten in der Zustellung einzusparen. Und in Richtung Kunden: "Alle Umstellungen bewegen sich im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen."



Postsendungen: Zweiklassen-System

Premium

Adressierte Briefe, EMS, Tages- und Wochenzeitungen, die am Tag nach der Übernahme zugestellt werden müssen. Zur täglich flächendeckenden Zustellung ist die Post per Universaldienstverordnung verpflichtet. Der Briefpostumsatz ist seit Jahren rückläufig. Im ersten Halbjahr gab es wegen der Tariferhöhungen ein Plus von 0,2 Prozent. Die Briefmenge geht jährlich um drei bis fünf Prozent zurück.



Economy

Die weitaus größere Menge als Premium: Darunter fällt die gesamte adressierte oder unadressierte Werbepost (Info.mail), Monatszeitungen und Regionalmedien. Die Zustellung ist zwar meist weniger zeitkritisch, sollte aber taggenau erfolgen. Der Umsatz stieg in diesem Segment im ersten Halbjahr um 5,6 Prozent. Insgesamt setzte die Post in der Division Brief im ersten Halbjahr 651 Mio. Euro um.