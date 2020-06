Post-Mitarbeiter gehen und kommen

Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post: Diese sucht jetzt Mitarbeiter per Flugblatt, das an heimische Haushalte verteilt wird. Teamleiter in Postfilialen, Verkäufer in Voll- und Teilzeit, Lehrlinge und Personal für den Logistikbereich – insgesamt will man eine dreistellige Zahl an Mitarbeitern einstellen. „Weil wir mitten in einem Change-Prozess stehen“, so Personalchef Franz Nigl. Und die Umschulung von bestehenden Mitarbeitern oft nicht möglich sei.



Dem Aufbau steht ein Abbau gegenüber: Nigls Ziel ist es, bis 2014 bei der Post 500 Mitarbeiter weniger zu haben. Das soll auch mit Abwanderungen ins Innen-, Justiz- und Finanzministerium erreicht werden: 330 Post-Beamte haben bereits zur Polizei gewechselt.



Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hat zudem neue Pläne: Zur Entlastung der Lehrer peilt sie an, dass Post-Bedienstete künftig auch in die Schul-Verwaltungen versetzt werden können. Prämie fürs Wechseln: 10.000 Euro brutto für jeden Beamten.