Post hat im ersten Halbjahr gut verdient

Telefonzellen werden Poststationen

Als Neuerung kündigte Post-Chef Pölzl heute die Umwandlung von Telefonzellen in Poststationen an. In den nächsten fünf Jahren will er rund 1.000 davon umgebaut haben.

Diese Selbstbedienungsstationen werden zur Zeit getestet, Pilotversuche soll es im Bezirk Gänserndorf (NÖ) und Linz geben.