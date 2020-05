Post für Fekter aus Griechenland

Die EU-Kommission ist zuversichtlich, dass die milliardenschwere Beteiligung der Privatgläubiger zustande kommt. Es gebe eine "starke Mobilisierung" von Banken, Fonds oder Versicherungen, an dem Paket teilzunehmen, sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn am Freitag in Brüssel. "Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass die angepeilten Ziele nicht erreicht werden", so der Sprecher weiters. Athen peilt eine 90-prozentige Beteiligung an. Die Finanzinstitute sollen auf freiwilliger Basis ihre bis 2020 fälligen Papiere in neue Bonds mit einer Laufzeit von 15 bis 30 Jahren und niedrigerer Verzinsung tauschen. Der Anleihetausch bedeutet nach Berechnungen der Internationalen Bankenorganisation IIF einen Abschlag von 21 Prozent auf den aktuellen Kapitalwert mit sich.



Griechenland macht bei der Sanierung seiner Staatsfinanzen weiterhin die lahme Konjunktur zu schaffen. Wie das Finanzministerium in Athen einräumte, wird die Wirtschaft möglicherweise auch im kommenden Jahr nicht zum Wachstum zurückkehren. Zumindest werde die Rezession deutlich abflauen. Wenn alle Sparmaßnahmen umgesetzt würden, werde man 2011 "sehr nahe" an die Haushaltsziele kommen.