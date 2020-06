Portugal: Sparkurs fruchtet

Die Wirtschaft in der gesamten EU sowie in der Eurozone ist im vierten Quartal 2011 um 0,3 Prozent geschrumpft, bestätigte das Statistikamt Euro-stat. Den stärksten Rückgang gab es in Portugal mit 1,3 Prozent. In Deutschland betrug das Minus 0,2 Prozent, in Österreich 0,1 Prozent. Spanien verzeichnete ein Minus von 0,3 Prozent. Für 2012 wird aber ein Minus von 1,7 Prozent erwartet. Mit einem Sparbudget im Ausmaß von 27 Milliarden Euro will die Regierung nun gegensteuern.