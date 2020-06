Portugal: Jeder verliert ein Monatsgehalt

Pedro hat ein schlechtes Gewissen. "Ich weiß, dass die Frustration wächst, weil die Opfer bisher nichts gefruchtet haben", schreibt er in Facebook an seine "Freunde: Aber als Vater und Bürger sage ich euch, dass diese Geschichte nicht so düster endet."

Der Vater und Bürger, der sich hier unter seinem Spitznamen Pedro zerknirscht an seine "Freunde" wendet, heißt eigentlich Passos Coelho. Die meisten Portugiesen kennen ihn wohl nicht als Freund, sondern als Premier, der ihnen in der Vorwoche das jüngste, eisenharte Sparpaket verordnet hat. Das enthält unter anderem eine massive Erhöhung der Beiträge zur Sozialversicherung. Die kostet jeden arbeitenden Portugiesen ab Beginn nächsten Jahres zumindest ein Monatsgehalt pro Jahr, Pensionisten und Beamte sogar zwei.