Porr hat neuen Aufsichtsratschef

Der börsenotierte Baukonzern Porr AG hat seinen Aufsichtsrat auf der außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag komplett umgebaut und auch die Spitze neu besetzt: Karl Pistotnik löst Karl Samstag als Präsident ab, der die Agenden nach einem gesundheitlich bedingten Rückzug von Friedrich Kadrnoska übernommen hatte. Klaus Ortner bleibt Vize-Aufsichtsratschef, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Neben Pistotnik ebenfalls neu in das Gremium gewählt wurden den Angaben zufolge Susanne Weiss, Walter Knirsch und Bernhard Vanas. Aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind - im Zusammenhang mit den jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur - Michael Junghans, Patrick Prügger und Wolfgang Reithofer.