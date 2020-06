Plötzlich reich: Großer Schatz im Vatikan entdeckt

Vatikan

Er hat zur Aufgabe, fürTransparenz in den Vatikan-Finanzen zu sorgen. Dersei nicht pleite, konntePell jetzt vermelden.

Ganz im Gegenteil: Er entdeckte Hunderte Millionen Euro, die auf bestimmten Konten versteckt waren und nicht in der Bilanz auftauchten. Die Standards der "modernen Buchhaltung" seien ignoriert worden, so Pell in der katholischen Wochenzeitung Catholic Herald.