Pikant: Pleite einer bekannten PR-Agentur-Betreiberin

Hohe Kosten

Doch in den vergangenen Jahren soll der Konkurrenzkampf in der österreichischen Werbe- und Public-Relations-Branche immer härter geworden sein. Kunden wurden abgeworben, um neue Kunden akquirieren zu können, musste viel Geld in die Hand genommen werden.

„Um wettbewerbsfähig zu bleiben, musste die Antragstellerin in den vergangenen Jahren in ihr Büro investieren, da Voraussetzung jeder PR-Agentur die Zurverfügungstellung von repräsentativen Räumlichkeiten für Shootings, Pressgespräche und Meetings ist“, heißt es im Insolvenzantrag an das Konkursgericht Wien. „Dadurch war die Liquiditätssituation immer so angespannt, dass es wiederholt zu Klagen und Exekutionen kam, was die Kosten in die Höhe schnellen ließ.“