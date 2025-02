Gläubiger stimmen Restrukturierungsplan zu: Weg für KTM-Sanierung geebnet

Die Gläubiger haben am Donnerstag im Landesgericht Wels den Restrukturierungsplan der Pierer Industrie AG angenommen. Das berichteten Gläubigerschützer und das Unternehmen selbst im Anschluss an die Tagsatzung. Damit dürfte auch der erste Schritt für eine Sanierung der über mehrere Ebenen zugehörigen KTM AG getan sein.

Die Pierer Industrie AG hatte am 25. November 2024 ein europäisches Restrukturierungsverfahren - ein erstmals in Österreich angewandtes Vor-Insolvenzverfahren - beantragt. Im Wesentlichen ging es darum, Anleihen und Schuldscheindarlehen zu verlängern. Die Summe der Nennbeträge lag bei knapp 250 Mio. Euro . Denn das Unternehmen braucht angesichts der KTM-Insolvenz Liquidität.

Der erfolgreiche Abschluss des ersten europäischen Restrukturierungsverfahrens in Österreich sei eine "Win-Win-Situation für Schuldner wie für Gläubiger". Zudem verbessere er die Voraussetzungen für eine Sanierung bei KTM, sagte Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer der Creditreform, zur APA.

KTM-Gläubiger entscheiden am Dienstag

Damit könnte die erste Etappe bei der Sanierung der KTM AG genommen sein, erwartet auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Am Dienstag stimmen die Gläubiger in Ried im Innkreis über deren Sanierungsplan - und die Sanierungspläne der ebenfalls insolventen KTM-Töchter KTM Components GmbH sowie der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH - ab. KTM bietet den Gläubigern eine 30-prozentige Barquote. Um die Quote zu finanzieren, sind rund 600 Mio. Euro nötig, weitere 150 Mio. Euro braucht man für das neuerliche Hochfahren der derzeit ruhenden Produktion im Werk in Mattighofen.