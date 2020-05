Philippinen: Mikrokredite gegen Agrarriesen

Das Einkommen reicht gut zum Überleben, aber nicht zum Rückzahlen der Schulden, die viele Bauern bei den Düngemittelhändlern über Jahre aufgebaut haben. Vor gut einem Jahr kam Ruizo-Gamela mit der niederländischen Mikrokreditbank Oikocredit in Kontakt, die auch in Österreich eine Niederlassung hat. Oikocredit unterstützte die Bauern zunächst mit Schulungen im Bereich der Agrar-Ökonomie. Und dann entstand die Idee, den Bauern mit Mikrokrediten die Schuldenlast abzunehmen.



Im März 2011 zahlte Oikocredit 567.000 Euro an die Genossenschaft, um 200 Hektar Land für den biodynamischen Reisanbau von armen Bauern zu pachten. "Die Bauern sind ihre Schulden los, arbeiten in der Genossenschaft und haben ihr Land nicht verloren", erklärt Ruizo-Gamela. Sie wünscht sich, dass das Mikrokredit-Modell Schule macht. "Wenn wir ein Vorbild für andere Regionen, in denen überschuldete Bauern von Konzernen abhängig sind, werden, würde mich das freuen", sagt sie. Oikocredit ist eine Bank, die jede Einlage fix mit zwei Prozent verzinst. Das Geld geht über Minikredite an Arme.