Pensionsversicherung: Vize-Chefin angezeigt

"Wir haben in gegenständlicher Angelegenheit mit dem Sozialministerium Kontakt aufgenommen. Es wurde uns bestätigt, dass eine Sachverhaltsdarstellung erfolgt ist", teilt PVA-Chef Winfried Pinggera dem KURIER mit. "Über den Inhalt der Sachverhaltsdarstellung haben wir keine Informationen. Wir schließen daher daraus, dass es sich dabei um eine routinemäßige Vorgehensweise handelt."

Indes bestreitet auch einer der angezeigten Auftragnehmer die Vorwürfe. Es sei nicht richtig, dass er vermehrt Aufträge von Frau E. erhalten habe. "Weder ich noch eines meiner Unternehmen steht derzeit in einem Vertragsverhältnis mit der PVA", erklärt der Gesundheitsunternehmer dem KURIER. "Es wurden von der PVA zwei Vergaben an uns durchgeführt, welche den Vergabebe-stimmungen entsprochen haben." Diese seien aber schon länger her.